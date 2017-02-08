الطريفي ينوّه بدعم القيادة لـ «الإعلام» والهيئات المرتبطة بها

نوّه وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، بالدعم الكبير الذي تلقاه الوزارة والهيئات المرتبطة بها من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، للقيام بمهامها ومسؤولياتها في إبراز دور المملكة عربياً وإسلامياً ودولياً وعلى الصعيد المحلي ومواكبة ما تعيشه من نمو وتقدم مضطرد في مختلف المجالات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

كذلك؛ ثمّن الوزير عالياً الاهتمام والرعاية اللذين تحظى بهما الوزارة والهيئات المرتبطة بها من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وما يقدمانه لها من دعمٍ وفق «رؤية المملكة 2030» وبرنامج «التحول 2020».

جاء ذلك لدى ترؤس الدكتور الطريفي، في مكتبه في الرياض أمس، الاجتماع الـ 12 لمجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون بحضور أعضاء المجلس.

ورحب الوزير، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة الهيئة، بأعضاء المجلس. وتمنى أن تثمر اجتماعات المجلس لما فيه تقدم للهيئة وتطورها.

واطّلع المجلس على أهم ما تم عمله خلال الفترة الماضية والخطط المقبلة للهيئة على الصعيد البرامجي. كما ناقش المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ عدداً من القرارات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٣) صفحة (٤) بتاريخ (٠٨-٠٢-٢٠١٧)