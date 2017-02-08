استقبل جناح الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية في دورته الـ (31)، عديداً من الزوار، الذين استفادوا من الخدمات المقدمة داخل الجناح، والمتمثلة بمشاركة عديد من الأقسام الطبية، مما شكل إضافة للجناح.
وتضمن الجناح أركاناً لطب العيون وفحص السكر والضغط والأسنان والتثقيف الصحي، تقدم فحوصات طبية لزائري الجناح بمساعدة عددٍ من الكوادر الطبية، إضافةً إلى توزيع عديد من الكتيبات والمنشورات التوعوية الهادفة لنشر الثقافة الطبية.
وأكد مدير إدارة العلاقات والإعلام بالإدارة العقيد خالد بن عبدالله السلطان، جاهزية الجناح لاستقبال العائلات عبر عديد من الخدمات المقدمة بتوجيهات من مدير عام الإدارة اللواء طبيب راشد محمد الدوسري، داعياً زوار الجنادرية للاستفادة من هذه الخدمات من خلال زيارة الجناح والاطلاع على ما يحويه من معلومات ومواد قيمة.
تقدمها «الخدمات الطبية بوزارة الداخلية»
فحوصات طبية لزوار الجنادرية
استقبل جناح الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية في دورته الـ (31)، عديداً من الزوار، الذين استفادوا من الخدمات المقدمة داخل الجناح، والمتمثلة بمشاركة عديد من الأقسام الطبية، مما شكل إضافة للجناح.
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