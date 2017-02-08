ولي العهد يوجِّه السفراء: افتحوا الأبواب للمواطنين .. وعزِّزوا دور المملكة

حثّ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعيّنين لدى عددٍ من الدول على العمل بما يعزّز الدور الإقليمي والدولي للمملكة وتطوير علاقاتها بالدول التي يعملون فيها؛ في ظل ما تتمتع به بلدهم بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز من مكانة إسلامية وما تتميز به من ثقل عربي ودولي على كافة الأصعدة.

وشدد ولي العهد، لدى استقباله السفراء في مكتبه بديوان وزارة الداخلية أمس، على ضرورة فتح الأبواب لتقديم جميع الخدمات لأبناء الوطن في الخارج والعناية بشؤونهم وفقاً للتوجيهات المستمرة لخادم الحرمين الشريفين.

وتمنّى الأمير محمد بن نايف للسفراء التوفيق والسداد، وهنأهم بالثقة الملكية بتعيينهم سفراء لخادم الحرمين الشريفين في عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة، حاثاً إياهم على الأمانة والإخلاص وتمثيل بلدهم وحكومتهم خير تمثيل.

وأبدى السفراء المعيّنون، بدورهم، اعتزازهم بالثقة الملكية وشكرهم وتقديرهم إلى الأمير محمد بن نايف على ما حظوا به من توجيهات، مؤكدين أنهم سيبذلون كافة جهودهم لخدمة المملكة وأبنائها.

وحضر الاستقبالَ مستشار وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور نزار عبيد مدني، ونائب وزير الداخلية، عبد الرحمن بن علي الربيعان.

والسفراء المعيّنون هم غرم بن سعيد آل ملحان لدى جمهورية جنوب إفريقيا، ومحمود بن حسين قطان لدى مملكة ماليزيا، ونايف بن ذيب بن عبود لدى جمهورية التشيك، وهشام بن مشعل السويلم لدى جمهورية أوزبكستان، ومسفر بن عبدالرحمن آل غاصب لدى جمهورية بلغاريا، ورياض بن سعود الخنيني لدى جمهورية الأرجنتين، ومحمد بن حسين مدني لدى جمهورية بولندا، والدكتور عبدالله بن فهد القحطاني لدى جمهورية أوغندا، وسعد بن صالح الصالح لدى جمهورية سنغافورة، وظاهر بن معطش العنزي لدى جمهورية كازاخستان، وفيصل بن مسلط المنديل لدى جمهورية كوبا.

إلى ذلك؛ استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، الذي قدم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا.

ونقل الخريجي تحيات خادم الحرمين الشريفين إلى الرئيس أردوغان الذي حمّله تحياته وتقديره إلى الملك سلمان.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٣) صفحة (٢) بتاريخ (٠٨-٠٢-٢٠١٧)