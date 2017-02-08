«الهلال الأحمر» يقيم 100 دورة إسعافات أولية ويباشر 120 حالة

لم تحد الأمطار التي هطلت مبكراً على أرض الجنادرية أمس الأول وانخفاض درجات الحرارة، من توافد زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة السنوي «الجنادرية 31»، مع افتتاح أبوابه في أول الأيام المخصصة للعائلات. وواصلت الجهات الحكومية المشاركة تقديم فعالياتها الجاذبة للجمهور، للتعريف بجهودهم والخدمات المقدمة للمواطن والمقيم على حدٍِ سواء. هيئة الهلال الأحمر السعودي، هي إحدى هذه الجهات التي اعتادت المشاركة في هذا المهرجان الوطني الثقافي الكبير، إلا أن مشاركتها تسير في مسارين، أحدهما عبر جناح يقدم لزواره جملة من الفعاليات، ويطلعهم عبر أركان الجناح على معلومات متنوعة تشرح فيها جهودها ومهامها وتاريخها، فيما يمثل المسار الثاني من المشاركة تقديم الخدمة الإسعافية لزوار المهرجان، ومباشرة الحالات الإسعافية في القرية التراثية بالجنادرية عبر فرق راجلة وسيارات الإسعاف المتمركزة في مواقع مختلفة من أرض المهرجان. يذكر أن الفرق الإسعافية والتطوعية التابعة للهلال الأحمر، باشرت منذ انطلاقة مهرجان الجنادرية أكثر من (120) حالة إسعافية، منها (62) حالة إسعافية أمس، ونفذت في جناحها (100) دورة تدريبية في الإسعافات الأولية،

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٣) صفحة (٦) بتاريخ (٠٨-٠٢-٢٠١٧)