جناح القصيم في «الجنادرية» يكمل طاقمه بالأسر المنتجة

بدأ جناح منطقة القصيم المشارك في مهرجان الجنادرية 31 أمس استقبال زواره من العائلات التي توافدت على قرية القصيم التراثية بكثافة.

وبيَّن مدير المركز الإعلامي في القرية أحمد الحصين، أن القرية عمدت هذا العام إلى زيادة الساعات الاستعراضية للفرق الشعبية المشاركة، ورفعت معدل الضيافة في القصر الأثري بعد اكتمال فريق العمل بمشاركة الأسر المنتجة التي بدأت أعمالها أمس.

ولفت الانتباه إلى أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات أسهم في تحقيق الرضا الذي بدا واضحاً على الزوار الذين توافدوا بشكل كثيف على الجناح مساء أمس الأول، متوقعاً تزايد توافد الزوار في الأيام المقبلة.

وأكد الحصين جاهزية العاملين في القرية لتنفيذ 44 فعالية طوال أيام المهرجان، آملاً أن تعكس هذه الجهود البهجة والفائدة لزوار الجناح.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٣) صفحة (٦) بتاريخ (٠٨-٠٢-٢٠١٧)