بيلاروسيا تعفي السعوديين من تأشيرة دخول أراضيها

أصدرت جمهورية بيلاروسيا مرسوماً رئاسياً بإعفاء مواطني 80 دولة بينها المملكة من تأشيرة دخول أراضيها، بحسب ما أفاد مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام في وزارة الداخلية السعودية، اللواء الدكتور محمد المرعول.

وأوضح المرعول أمس أن «وزارة الداخلية تلقت من وزارة الخارجية برقيةً أشير فيها إلى صدور مرسوم رئاسي عن الرئيس البيلاروسي يتضمن إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرة دخول الأراضي البيلاروسية عبر نقطة التفتيش في مطار مينسك الدولي، لمدة 5 أيام، ويدخل المرسوم الرئاسي حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ صدوره وفق شروط معينة».

وأكد المرعول أن وزارة الداخلية تهيب بالمواطنين بمراعاة أنظمة الدولة التي يرغبون في السفر إليها واتّباع التعليمات والأنظمة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٣) صفحة (٢) بتاريخ (٠٨-٠٢-٢٠١٧)