الجنادرية: «بيت الخير» يعرف العائلات على الحياة الاجتماعية في الشرقية

استقبل بيت الخير في المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 31» أول أيام زيارات العائلات بأعداد كبيرة توافدت على أجنحة البيت بدءاً من الساعة الرابعة من عصر أمس الأول.

وحظيت المدرسة الأميرية باهتمام الزوار الذين تجلوا في فصول المدرسة واطلعوا على بداية التعليم النظامي في محافظة الأحساء.

كما زارت العائلات مسجد جواثا الأثري وميناء العقير التاريخي الذي يعرض لأول مرة في الجنادرية في بيت الخير.

وبدأ الوفد النسائي المشارك في بيت الخير تقديم فعالياته الاجتماعية داخل البيت التقليدي الذي خصص للنساء فقط حيث يقوم الوفد بإعداد برامج وفعاليات تراثية إضافة إلى تعريف زوار البيت بالعادات والتقاليد الاجتماعية في المنطقة الشرقية سواء زفة العروس والغرفة الخاصة بها وما تحتويه من أدوات قديمة وكذلك تقديم بعض الأكلات الشعبية لزوار البيت.

كما شهد مسرح بيت الخير تقديم عديد من الألوان الشعبية التي تفاعل معها الجمهور.

وزارت عديد من العائلات الأجنحة المشاركة سواء أمانة الأحساء وأمانة المنطقة الشرقية وجناح جسر الملك فهد الذي تم تطويره بشكل مختلف وجامعة الملك فيصل وجامعة الملك فهد وجامعة الدمام وجامعة حفر الباطن وميناء الملك عبدالعزيز وبعض الآثار التي قدمها فرع هيئة السياحة والآثار بالمنطقة الشرقية.

كما تجولت في بيت البيعة للاطلاع على ملامح البيت الذي سكنه المؤسس في ضمه للأحساء ومرافقه والأشكال الهندسية المعمارية الفريدة.

وتشارك المنطقة الشرقية في هذا العام بأكثر من 200 مشارك ومشاركة و70 حرفة تقليدية تراثية ومتحف للمقتنيات التراثية وفنون وفلكلورات وألعاب شعبية ومسابقات، إضافة إلى 17 جناحاً من الجهات الحكومية والخيرية بالمنطقة.

وتضمنت الحرف اليدوية والشعبية المهن الزراعية والبيئة الصحراوية والبحرية رجالية ونسائية، التي توزعت في بيت الشرقية والسوق الشعبي وقاعة الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

وتأتي مشاركة الشرقية في المهرجان هذا العام متضمنة فعاليات منوعة تضفي على البيت أجواء تراثية من عبق التاريخ، حيث تشتمل على حرف شعبية تظهر في دكاكين القيصيرية التي تستقبل زوار البيت عند المدخل ومنها «الحدادة، والصفار، والفخار، والنجار، والخرازة، والخباز، والحياكة، ورافي بشوت، والقياطين، والخوصيات، والأقفاص، وصناعة الطبول، وبعضها ينتشر على سيف البحر الذي يمثل الحياة الاجتماعية البحرية في المنطقة كحرفة صانع القراقير، والديايين، والطواش وصانع الشباك والقلاف»، إضافة إلى عرض للحرف في ميدان البيت الخارجي الذي يمثل السوق الشعبي العام في المنطقة كحرف مجلد الكتب، صناعة السروج، صناعة المسابح، وصناعة الأختام، صناعة المداد، وصناعة السلال، إضافة إلى تجسيد وعرض بعض الأعمال المهنية في أروقة وحارات المنطقة كتجوال عربة الغاز والقاري والمروي ومن خلال المزرعة يرى الزوار الكرام طريقة الري والسقي وجني التمور والاستمتاع بأهازيج الفلاحين كفن الدياسة والصرام.

وقد وفر المقهى الشعبي جلسات عائلية مقابل مسرح البيت لتمكين العائلات من قضاء أوقات ممتعة داخل البيت وتناول الأكلات الشعبية والشاي والقهوة والزنجبيل والاستماع إلى الأهازيج الشعبية.

1006710.jpg بيت الخير عكس حياة مجتمع الشرقية بأجنحته المختلفة التي تنوعت بين الحرف اليدوية والشعبية والمهن الزراعية والبيئة الصحراوية والبحرية والمقتنيات التراثية والألعاب الشعبية. 1006713.jpg عائلات في بيت الخير 1006714.jpg عائلات في بيت الخير 1006736.jpg عائلات في بيت الخير

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٣) صفحة (٥) بتاريخ (٠٨-٠٢-٢٠١٧)