سحب رعدية ممطرة على 6 مناطق بالمملكة

تنشط اليوم الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد الى منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى مرتفعات المدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية من جنوب غرب المملكة.

ويتوقع كذلك أن يمتد تأثير السحب الرعدية خلال أوقات الليل ونهار الغد على الأجزاء الساحلية لوسط وشمال البحر الأحمر.

في حين تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الجنوبي.

بينما تكون الرياح على الخليج شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، و حالة البحر متوسط إلى مائج.