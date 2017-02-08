“العمل” تحقق في مقطع فيديو “مسيء للسعوديات”

أوضح خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه يجري حالياً التنسيق مع الجهات المختصة، للتأكد من صحة مقطع فيديو “مسيء” لأحد المقيمين العاملين في إحدى شركات قطاع توجيه السيارات عبر التطبيقات الذكية وجه من خلاله ألفاظاً “بذيئة” و”خادشة” تجاه السعوديات.
وأكد أنه سيتم استدعاء المنشأة لاتخاذ الإجراء اللازم بحق العامل المسيء.
اذا انتشر فيديو قمتم بالعقاب ونشرتم ما قمتم به واهتميتم
السوال : إذن الرقابه ؟
ومتى سيكون لدينا أنظمة تنفذ بدون اي محسوبيات ولا تهاون؟
نحتاج الى تنفيذ القوانين
ونحتاج لرقابة صارمة وعقاب المخطي وبدون مقطع بل قبل ظهور اي مقطع