“العمل” تحقق في مقطع فيديو “مسيء للسعوديات”

أوضح خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه يجري حالياً التنسيق مع الجهات المختصة، للتأكد من صحة مقطع فيديو “مسيء” لأحد المقيمين العاملين في إحدى شركات قطاع توجيه السيارات عبر التطبيقات الذكية وجه من خلاله ألفاظاً “بذيئة” و”خادشة” تجاه السعوديات.

وأكد أنه سيتم استدعاء المنشأة لاتخاذ الإجراء اللازم بحق العامل المسيء.