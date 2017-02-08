أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًّا بثبوت إدانة مواطن متهم بتأييده تنظيم داعش الإرهابي وتواصله مع أحد مسؤوليه في سوريا عبر تطبيق (واتساب).

وذكرت المحكمة أن المواطن المدان أبدى رغبته خلال محادثة على “واتساب”، في الالتحاق بالتنظيم الإرهابي هناك وتنفيذ عملية ضد النصيرية، كما تستر على أحد رفاقه دخل سوريا عبر تركيا، كما تناقل أخبار التنظيم الإرهابي مع عدد من الأشخاص عبر برامج التواصل الاجتماعي وتخزينه في جواله المضبوط مقاطع صوتية تؤيد تنظيم داعش الإرهابي وصورًا لمقاتليه مما من شأنها المساس بالنظام العام ونقضه بذلك ما سبق أن تعهد به عند الإفراج عنه في قضيته السابقة.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به، بسجنه 7 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها، ومصادرة جهازه الجوال المضبوط بحوزته المستخدم في الجريمة، وإغلاق حساباته في برنامج التواصل المنوه بها، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.