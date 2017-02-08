الإطاحة بـ 51 متسولًا خلال 14 يومًا في حائل

ضبطت حملة مكافحة التسول التي أطلقها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، بالتعاون مع الجهات الأمنية خلال 14 يومًا، 51 متسولًا سعوديين وأجانب، منهم 31 طفلًا بلغت نسبة الأجانب منهم 77 بالمائة، وضبط مبلغ 1032 ريالًا وسيتم تحويلها إلى الجمعيات الخيرية بمدينة حائل.

وكشف لـ«الشرق»؛ مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح العيّاد، أن عدد البالغين من السعوديين الذين تم القبض عليهم 15 شخصًا منهم 7 أطفال، بينما بلغ عدد غير السعوديين 36 منهم 24 طفلًا، مؤكداً أنه بتعاون الجهات الأمنية مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سيتم القضاء على هذه الظاهرة بمشيئة الله.

وأضاف “العيّاد”، إن حملة مكافحة التسول مستمرة بتعاون شرطة المنطقة والجوازات بإنجاح الحملة واستمراريتها، وبدء الجوزات في الإجراءات النظامية بحق المتسولين الأجانب تمهيدًا لترحيلهم، مؤكدًا أن الفرق السرية تعمل بشكل مكثف لرصد مواقع المتسولين للقضاء على هذه الظاهرة كليًا، كما أنه تم دعم لجنة مكافحة التسول بموظفين لضمان استمرارية الحملة.