برشلونة يستأنف عقوبة إيقاف سواريز

أعلن نادي برشلونة الإسباني أنه سيتقدم باحتجاج رسمي على قرار جيل مانزانو، حكم لقاء الفريق أمام أتلتيكو مدريد، بعد إشهاره البطاقة الحمراء في وجه لويس سواريز، وإنذار سيرجيو بوسكيتس، بحسب صحيفة سبورت الكتالونية.

وشهدت مباراة الإياب التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب كامب نو، العديد من البطاقات الصفراء والحمراء، بعد طرد ثلاثة لاعبين، اثنان من برشلونة هما لويس سواريز، وسيرجيو روبيرتو، وواحد من أتلتيكو هو كاراسكو.

وكان تقرير الحكم قد تحدث عن مسألة تلقي سواريز البطاقة الثانية، قائلا “سواريز ضرب الخصم بذراعه، وهو يعتبر تهور من الخصم، ولذلك تم إشهار البطاقة الصفراء الثانية”.

وأضاف الحكم “وبعدها رفض سواريز الخضوع لقرار الحكم الرابع بالخروج من الملعب، وظل يراقب المباراة من النفق المؤدي لغرف خلع الملابس”.

فيما تحدث الحكم عن مسألة إشهار البطاقة الصفراء في وجه بوسكيتس حسب تقريره قائلا “سيرجيو قام بتحريك الكرة من مكانها، وهذا يعتبر مخالف للقوانين”.

وكان برشلونة قد تأهل للمباراة النهائية بكأس ملك إسبانيا، بعد تخطيه أتلتيكو مدريد بنصف النهائي، بمجموع المباراتين 3-2