“أمانة الرياض” تغلق 85 محلاً في حملة رقابية

أغلقت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية العليا مؤخراً، 85 محلاً مخالفا في حملة رقابية مكثفة على الشارع التجاري العام بالعليا ، التي تحتوي على العديد من الأسواق والمحال التجارية والفنادق.

وأوضح رئيس بلدية العليا المهندس خالد الرويشد أن فرق صحة البيئة بالبلدية رصدت 520 مخالفة خلال 239 زيارة وجولة تفتيشية على المحلات، مفيدا أن الحملة أسفرت عن استبعاد 161 عاملا ، وذلك حرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأكد المهندس الرويشد حرص بلدية العليا على القيام بجولات وحملات تفتيشية بشكل مستمر للتأكد من الحالة الصحية للعاملين بالمنشآت الغذائية، والتأكد من استيفائهم لشروط الصحة العامة، وسلامة المعروضات من المواد الغذائية، وطرق تداولها وحفظها وتحضيرها، بالإضافة إلى تكثيف عمل الجولات الرقابية على المحلات التجارية في بقية نطاق البلدية للتأكد من سريان مفعول الرخص وعدم مخالفتها لأنظمة البيع، وصلاحية المواد الغذائية فيها.