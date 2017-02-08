تعميم لتوطين وظائف بشركات التأمين

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في بيان الأربعاء إنها أصدرت تعميما لشركات التأمين وشركات المهن الحرة العاملة في القطاع يلزمها بتوطين عدد من الوظائف بحلول يوليو المقبل.

وذكر البيان أن المؤسسة تلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرةالعاملة في القطاع “بالعمل على توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات ويشمل ذلك فروع ومراكز استقبال المطالبات المعاينين إدارة الحطام والاسترداد وكذلك توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء والوظائف المتعلقة بمهام معالجةالشكاوى وذلك لجميع فروع التأمين.”

وستلتزم الشركات بتوطين الوظائف المذكورة بمختلف درجاتهاومستوياتها وفي الشركات المسند إليها بعض أو كل هذه الوظائف.

وقال البيان “يتعين على شركات التأمين وشركات المهن الحرة الالتزام باستكمال توطين الوظائف الواردة في التعميم بنسبة 100بالمئة خلال موعد أقصاه 02-07-2017.”