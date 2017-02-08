نقطة تشعل المنافسة على الصدارة بين الهلال والأهلي

تنطلق غداً منافسات الجولة الـ18 لدوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم التي يستهلها الهلال “المتصدر” والأهلي “الوصيف” أمام الفيصلي والقادسية في استمرار لتنافسهما على صدارة المسابقة إذ تفصل بينهما نقطة واحدة .

ويحل الهلال “المتصدر ” بـ41 نقطة ضيفاً على الفيصلي ” العاشر” بـ 17 نقطة على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة في لقاء صعب ويسعى من خلاله الهلال لتأمين صدارته إذ عليه تحقيق الفوز لضمان الاستمرار في الصدارة لجولة أخرى،في حين أن تعثره بالتعادل أو الخسارة قد يكلفه التراجع للمركز الثاني في حال فوز الأهلي , وفي المقابل يأمل الفيصلي بتحقيق نتيجة إيجابية للوصول إلى مراكز الوسط والابتعاد عن منطقة الهبوط.

ويسعى الأهلي لمواصلة نتائجه المميزة وآخرها الفوز بديربي جدة على الاتحاد 4 ـ 1 في الجولة الماضية وتحقيق النقاط الثلاث عندما يواجه على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في محافظة الخبر فريق القادسية الذي يحتل المركز الـ11 “بـ 17 نقطة والساعي لتأمين موقعه، والارتقاء في جدول الترتيب،خاصة وأنه حقق نقطة مهمة في الجولة الماضية بتعادله مع الهلال في الرياض 1 ـ 1 .