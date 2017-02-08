أمير حائل لوالد الشهيد الشمري: نتلّقى معكم العزاء في بطلٍ مخلص

عزّى أمير منطقة حائل، الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، الشيخ ثويني بن فهيد الشمري في نجله مقبل بن ثويني الشمري الذي استُشهِد دفاعاً عن الوطن في الحد الجنوبي.

وقال الأمير لدى استقباله، في قصر أجا، والد شهيد الواجب وأشقاءه فهد ومحمد ونايف وبدر وقاسم “إننا معكم نتلقى العزاء والمواساة باستشهاد بطل مخلص للوطن ولقيادة هذه البلاد ولحماية شعبها الوفي”، مؤكداً “الشهيد رحل إلى رب كريم. وإننا رغم حزننا على فراقه نسعد بما قدمه من بطولة وشجاعة وإخلاص هو وزملاؤه في الحد الجنوبي وفي كل جزء غالٍ من وطننا الطاهر”.

ورفع والد الشهيد، بدوره، شكره إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين وولي ولي العهد على الرعاية الكريمة لأبناء الوطن وجنوده ورجال الأمن واهتمامهم الشامل بذوي شهداء الواجب، معرباً عن شكره لأمير المنطقة ونائبه.

وأكد الشيخ ثويني الشمري أن استشهاد نجله دفاعاً عن الوطن هو أقل ما نقدمه لوطننا الغالي وقيادتنا الحكيمة، داعياً الله أن يحفظ الوطن من كل شر وأن يديم أمنه وأن ينصر جنودنا في الحد الجنوبي ويعيدهم إلى ذويهم سالمين ورافعين راية النصر.