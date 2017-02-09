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10 شخصيات الأكثر تأثيراً في السعوديين..!
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يبدو أنّ يا رسّمانا القدير أ/ أيمن أنّك نسيت د نساء وولاده، ود ENT، ود جرّاح، ود مسالك بوْ، ود عظام، ود مُخ وأعصاب، إلخ. إلخ. المهم نروح لمين ونقول يا مييين .
يالله تكثّرهم .
يالله أن تكثّرهم وتبارك فيهم .
د عيون أعمى، د نفساني يبله دكتور من شهار. د باطنيّه مبطون. د تخدير قاتل لامرّه ولا مرّتين بل ثلاث. د قلب مدمن تدخين. د طبيب عام ،، غرق ،، في شبر ميّه.
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يبدو أنّ يا رسّمانا القدير أ/ أيمن أنّك نسيت د نساء وولاده، ود ENT، ود جرّاح، ود مسالك بوْ، ود عظام، ود مُخ وأعصاب، إلخ. إلخ. المهم نروح لمين ونقول يا مييين .
يالله تكثّرهم .
يالله أن تكثّرهم وتبارك فيهم .
د عيون أعمى، د نفساني يبله دكتور من شهار. د باطنيّه مبطون. د تخدير قاتل لامرّه ولا مرّتين بل ثلاث. د قلب مدمن تدخين. د طبيب عام ،، غرق ،، في شبر ميّه.