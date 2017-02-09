أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي على توجهها العام نحو توطين الوظائف في قطاع التأمين وشركات المهن الحرة وأهمية مضاعفة الجهود للوصول إلى الأهداف المنشودة في رفع نسب التوطين وذلك استناداً إلى المادة الـ 79 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وإلى التعليمات الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصوص. ومن هذا المنطلق أصدرت المؤسسة أمس تعميماً يلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة بالعمل على توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات، ويشمل ذلك فروع ومراكز استقبال المطالبات، المعاينين، إدارة الحطام، والاسترداد، كذلك توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين. كما شملت إلزامية التوطين جميع الوظائف في الإدارات المحددة أعلاه بمختلف أنواعها ودرجاتها ومستوياتها إضافة إلى توطين الوظائف في الشركات المسند إليها بعض أو كل هذه الوظائف. ويتعين على شركات التأمين وشركات المهن الحرة ضمن إطار عملها بمقتضى هذا التعميم القيام بتزويد المؤسسة بتقارير شهرية لبيان الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن، ومدى تقدم الشركة في توطين الوظائف، كما يتعين على شركات التأمين وشركات المهن الحرة الالتزام باستكمال توطين الوظائف الواردة في التعميم بنسبة 100% خلال موعد أقصاه 2 يوليو المقبل.
«النقد» تلزم شركات التأمين والمهن الحرة بـ «التوطين»
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٤) صفحة (١٢) بتاريخ (٠٩-٠٢-٢٠١٧)
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Last reply was ١٩٧٠/٠١/٠١ @ ٣:٠٠ص
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والبيع والشراء ؟….التجاره ؟؟ اهم شيء ؟.
لماذا التهرب من سعودة التجاره ؟ تروا المساله بسيطه انا جربتها كنحال منتف في فتره غابره وصرت ابيع ملابس جاهزه نسائيه واطفال ومشت الامور قبل يلف الهوامير على السوق من الاجانب ونطلع نحن المواطنين ..؟……ابتسم