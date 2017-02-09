حديث الأطباء
حسن الخضيري
إلا أن يُسجن أو..
أقيل، استقال، أعفي، أعفي بناء على طلبه، طُرد، بغض النظر عن المسميات والأسباب التي قد تتراوح بين ظروفه الخاصة، مرضه، أسباب أخرى، وأحياناً لفتح المجال أمام القيادات الشابة! كل ذلك ربما فائدته الوحيدة هي موجة فرح عند من اكتووا بناره، وذاقوا جحيمه الإداري طوال السنوات العجاف التي تولى فيها د. أبو الريش إدارة «ساق الغراب»، إضافة إلى مشاعر متفاوتة بين حزن وخوف من المستفيدين من الحاشية، وأصحاب المصالح التي قد تتلاشى ببعض التودد والتقرب والنفاق، وتقديم القرابين إلى المدير الجديد. كل هذا يمكن أن يمر، أو يمرَّر، لكن الطامة الكبرى التي لا يمكن تقبُّلها ناهيك عن بلعها لما قد تسببه من غصة، أو انسداد، وربما لو بُلعت لأدت إلى ارتداد معدي مريئي، هي أن يخرج أبو الريش، ومَنْ على شاكلته بعد سنين الإدارة المريرة التي عانى فيها الأمرَّين جميع الطاقم الصحي، وقبل ذلك وبعده المرضى، دون حساب، أو عقاب. مَنْ مات وفي ذمته دين أمر الورثة بالسداد، فكيف بمَنْ على قيد الحياة، ويطالبه خلق كثير بديون مالية وأخلاقية، وربما جرائم ارتكبت في حقهم أبسطها حرمانهم من الدواء، وربما هلاكهم بالمرض، مروراً بإلغاء كثير من الخدمات بذريعة توفير الميزانية. عندما يبتلي الله عشيرة من المرضى، وأمة من الأصحاء بمدير يُهلك الحرث والنسل الصحيين، ويذيقهم السنين العجاف، فلا أقل من بعض الأسئلة والاستفسارات: ماذا فعلت؟ ولماذا؟ وكيف؟ ولمصلحة مَنْ؟ ومَنْ المستفيد؟ ومن أين لك…؟ وليس عيباً أن يغرَّم، أو يُسجن إن لزم الأمر ليكون عبرة للمديرين الحالين والقادمين. عندما يتصرف الشخص بلامسوؤلية وطيش، يُحجر عليه، فكيف بمَنْ يضيِّع ما لا يملك من مال وصلاحيات دون أسباب؟ «اللي موب قد الإدارة لا يقبل، ولا يصدر قرارات ولا يكابر».
اسعد الله صباحك
كان هناك تفاؤل بالمجالس البلديه المنتخبه والتي قيل انها ستدافع عن حقوق المواطنيين في:
التعليم، الصحه، الطرق، النظافه…. الخ
لكن خاب ظنهم فلم نر لهم اي تأثير ولم نعد نسمع بهم
اما في محاسبة مسؤولي الصحه ففي بلاد العالم لكل مستشفى مجلس Board of trustees يوجه سياستها ويشرف على خدماتها وحل مشاكلها وبالتالي المسؤول يكون تحت عيون هذا المجلس يتم تحجيمه او تحديد اي تقصير
هذا المجلس لماذا لا يتم انشائه ويكون في عضويته من المجلس البلدي ووزاره الصحه لضمان عدالة التوزيع وجودة الخدمة
الطامة الكبرى انه لازال المريض يعاني من تخبط المستشفيات ومن احياجه للواسطة كل مرة يحتاج فيها العلاج جب تحويل ولا روح لاهلية العلاج ولا شف جيب تقرير طبي وهكذا وتستمر الحياة..فلان مات ايه الله يرحمه .
ليش زعلانين على ابو الريش، وقد أكل ساق الغراب.
تحياتي لك يادكتور حسن ….لاادري كلما اقرء لك مقالا يتبادر إلى ذهني يحى امقاسم وروايته ساق الغراب ….امهربه ؟!!!… ولا ادري ما الرابط بين ساق الغر اب… وامهربه ؟!!!…. مع مقالاتك
وكذلك عندما اقرأ أبو الريش أتذكر فورا مستشفى القصر العيني في مصر المحروسة …..
سبحان الله …. مع أني معجب كثيرا في أغلب مقالاتك …لك تقديري …
أبو عبدالله الاصلي …
قول على قول
يا دكتور حسن صباحك سعيد ومبارك ،، مقالك جميل كما عودّتنا عموما نعم اتاحة الفرصه امام الشباب وطاقاته الحديده مهم للغايه اما لُب الموضوع عن الحاشية وما ادراك ما الحاشية هنا مربط الفرس حيث حبَّذا ان ينظر ال ابو الريش ومن هم علي شاكلته بأثر رجعي حيث هناك الكثير الكثير من ابو الريش الذي عملوا مثل ابو الريش بل وأكثر الف مرّه ومنهم من اصبح من اصحاب سبعه وثمانية أصفار في البنوك اللهم لا حسد ولكن بأنن تتفضل نزاهه ردا كانت من ضمن مسؤلياتها أن تسال من اغتنوا من وراء المركز الوظيفي من أين لك هذا؟؟؟ بأثر رجعي،
آخر الكلام :
ما يِقْدَمْ ولا يروح دين ورآه طلاَّبْ .