استعرض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع التركي، فكري إيشك، أمس أوجه التعاون القائم بين المملكة وتركيا خاصةً في الجانب الدفاعي.
واستعرضا، كذلك، سبل مواصلة تطوير مسارات التعاون العسكري خاصةً في المجال الصناعي، وبحثا تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المشتركة في محاربة الإرهاب.
جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقده ولي العهد، في مكتبه في المعذر، مع إيشك، وحضره مساعد وزير الدفاع، محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة، الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، والمستشار العسكري لوزير الدفاع، اللواء ركن أحمد عسيري، والسفير التركي لدى المملكة، يونس دميرار، ورئيس جامعة كوجالي الحكومية التركية، سعد الدين هولاقو، وعدد من القيادات العسكرية في البلدين.
بحثا تطورات المنطقة والجهود المشتركة في محاربة الإرهاب
ولي ولي العهد وإيشك يستعرضان أوجه التعاون العسكري بين المملكة وتركيا
استعرض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع التركي، فكري إيشك، أمس أوجه التعاون القائم بين المملكة وتركيا خاصةً في الجانب الدفاعي.
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