القتل تعزيراً لباكستاني أدين بتهريب الهيروين

أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ حكم القتل تعزيراً في باكستاني أدين قضائياً بتهريب كميةٍ من الهيروين المخدّر.

وأفادت الوزارة، في بيانٍ لها أمس، بإلقاء الجهات الأمنية، في وقتٍ سابق، القبض على لال محمد عبدالرازق خان (باكستاني الجنسية) عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه.

وأسفر التحقيق مع خان عن توجيه الاتهام له بما نُسِبَ إليه. وبإحالته إلى المحكمة؛ صدر بحقه صكٌ شرعي يقضي بثبوت ما نُسِبَ إليه والحكم بقتله تعزيراً.

وأُيِّدَ الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً، وأُيِّدَ من مرجعه.

وجرى تنفيذ الحكم أمس في مدينة الدمام في المنطقة الشرقية.

وأوضحت وزارة الداخلية أنها «إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع؛ وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره- والله الهادي إلى سواء السبيل-».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٤) صفحة (٣) بتاريخ (٠٩-٠٢-٢٠١٧)