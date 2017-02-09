أعلن جمرك مطار أبها إحباطه محاولة تهريب كيلوجرام و44 جراماً من مادة الهيروين، إذ عثر عليها مُخبّأة مع أحد القادمين إلى المملكة عبر المطار.
وأوضح مدير الجمرك، فهد السلمي، أن المراقب الجمركي اكتشف لدى قيامه بالإجراءات الجمركية لأحد القادمين إلى المملكة عبر إحدى الرحلات، 8 أكياس بلاستيكية صغيرة من الهيروين مخفيّةً في مخبأ أُعِدّ خصيصاً لغرض التهريب في أسفل الحقيبة التي كانت مع الراكب.
وأكد السلمي، في تصريحٍ له، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
جمرك مطار أبها يُحبط تهريب 8 أكياس من الهيروين
أعلن جمرك مطار أبها إحباطه محاولة تهريب كيلوجرام و44 جراماً من مادة الهيروين، إذ عثر عليها مُخبّأة مع أحد القادمين إلى المملكة عبر المطار.
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