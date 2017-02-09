ضبط 51 متسولاً في حائل

ضبطت حملة مكافحة التسول التي أطلقها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة حائل، بالتعاون مع الجهات الأمنية خلال 14 يوماً، 51 متسولاً، سعوديين، وأجانب (77%)، منهم 31 طفلاً، وضبط مبلغ 1032 ريالاً، سيتم تحويلها إلى الجمعيات الخيرية بمدينة حائل.

وكشف مدير عام فرع الوزارة فريح العيّاد لـ «الشرق»، أن عدد السعوديين الذين تم القبض عليهم بلغ 15 شخصاً، منهم 7 أطفال، بينما بلغ عدد غير السعوديين 36 منهم 24 طفلاً، مشيراً إلى أنه بتعاون الجهات الأمنية مع الفرع سيتم القضاء على هذه الظاهرة بمشيئة الله.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٤) صفحة (٦) بتاريخ (٠٩-٠٢-٢٠١٧)