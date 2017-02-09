افتتاح جامعة الأمير مقرن بتخصصات جديدة وثلاث كليات حديثة.. الثلاثاء

يفتتح رئيس الجمعية العمومية والمجلس الفخري ومجلس إدارة البيان الخيرية للتعليم، صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، الثلاثاء المقبل، جامعة الأمير مقرن في المدينة المنورة، وذلك بحضور أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء، ووزير التعليم، وعدد من كبار الشخصيات من جميع الجهات الحكومية والخاصة.

وتنطلق الجامعة برؤى طموحة استجابة لخطط التنمية ورؤية المملكة 2030، وذلك من خلال ثلاث كليات رئيسة هي: الهندسة، إدارة الأعمال، الحاسب الآلي، إضافة إلى كلية الضيافة وهي كلية تحت الإنشاء. وتقدم الجامعة من خلال هذه الكليات عدداً من التخصصات والبرامج النوعية وفق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.

وتنفرد الجامعة بتخصصات جديدة لأول مرة مثل الحاسب الجنائي، وأمن المعلومات، وهو التخصص الذي تنفرد به المنطقة لحماية أمن المملكة الإلكتروني، كما تتيح تخصصات للبنات تقدم لأول مرة في المدينة المنورة مثل هندسة العمارة، وهندسة التصميم الداخلي.

وحرصت الجامعة على إقامة اتصالات وشراكات متميزة مع جامعات عالمية، مثل: كونيتِيكت وبوسطن وتكساس وإِلِينوي وميتشجان ومينيسوتا (أمريكية) ومانشستر وليدز كاردِيف (بريطانية) ودبلن الأيرلندية.

وحرص المؤسسون على أن تكون الجامعة غير ربحية، بتقديم منح دراسية كاملة وجزئية للطلاب المتميزين والموهوبين، وذلك وفق ضوابط التفوق الأكاديمي، والتميز العلمي، في وقت تحتضن فيه الجامعة قوى بشرية متكاملة، في حركة علمية دؤوبة خادمة لأمتها الإسلامية ووطنها ومجتمعها، وصرح يضاف إلى صروح العلم والمعرفة في المملكة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٤) صفحة (٥) بتاريخ (٠٩-٠٢-٢٠١٧)