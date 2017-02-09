«الحي المتعلم» في «الشرقية» يُخرِّج 1298 متدربة

بلغ عدد المستفيدات من الدورات التدريبية التي نظمها برنامج «الحي المتعلم» في المنطقة الشرقية، 1298 متدربة، منهن 76 متدربة التحقن بوظائف في القطاع الحكومي أو الخاص أو افتتحن مشاريع منزلية.

ويعد برنامج «الحي المتعلم» من الأساليب الفاعلة في محو الأمية الأبجدية والحضارية، وهو برنامج تعليمي وتدريبي يستغرق تنفيذه عاماً دراسياً، وله دور فاعل في تنمية الأحياء التي بحاجة إلى رعاية عن طريق دعم المرأة وتدريبها على بعض المهارات الفنية، وتزويدها بالمهارات الحياتية للرفع من مستواها الثقافي والاقتصادي، لتسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي لأسرتها ومجتمعها.

وتبلغ مراكز الحي المتعلم في المنطقة أربعة، وهي: البادية، الثقبة، الجش، رأس تنورة، وتعزز برامجها مفهوم التنمية المستدامة من خلال الأبعاد الثلاثية الأساسية لمفهوم التنمية المستدامة التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بأهداف ومخرجات الحي المتعلم، وهي: تأهيل وصقل القدرات البشرية من خلال التعليم والتدريب، توظيف القدرات البشرية في التنمية الاقتصادية والمجتمعية، ورفع مستوى رفاهية المجتمع.

وتوجد في تلك المراكز قاعات تدريبية متنوعة، وهي: عالم المرأة (التفصيل والخياطة، التصميم ، الطبخ، التجميل)، فني إبداع، اللغة الإنجليزية (مبتدئ ومتقدم)، الحاسب الآلي (مبتدئ ومتقدم)، خط الإنتاج، نادي الطفولة، تحفيظ القرآن وتجويده. إضافة إلى البرامج التدريبية في المهارات الحياتية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٤) صفحة (٥) بتاريخ (٠٩-٠٢-٢٠١٧)