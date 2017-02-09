«تعليم الشرقية» تُعِدُّ 69 مهنياً في جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل

عُقد أمس لقاء الإعداد المهني لـ69 طالباً من جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل في مقر مدارس الخبر النموذجية، بحضور مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور عبدالرحمن المديرس، في إطار الشراكة المجتمعية بين إدارة التعليم والجامعة.

وهنأ المديرس في كلمته الخريجين، مذكراً إياهم بعظم الرسالة التي يحملونها، وحثهم على الانطلاق نحو الإبداع في الميدان والسعي الحثيث لاكتساب الخبرات من شتى المصادر.

إلى ذلك، قدَّم رئيس قسم الصفوف الأولية في «تعليم الشرقية» محمد الهندي، عرضاً بعنوان أهمية الصفوف الأولية، والانتماء إلى مهنة التعليم، تطرَّق من خلاله إلى أهمية استشعار خصوصية المرحلة، وإلى السمات التي يجب أن يتحلى بها معلم الصفوف الأولية، مبيناً أهمية التطوير المهني المستمر، والسعي نحو التميز والإبداع.

وبعد ذلك، قدَّم رئيس قسم اللغة العربية في الإدارة بندر الشهراني، عرضاً بعنوان (الحصة الأولى)، سلط فيه الضوء على أبرز النواحي الفنية والممارسات الصفية والتعامل مع المواقف التعليمية واستراتيجيات التدريس الحديثة، مؤكداً أهمية العناية بالجوانب الوجدانية التي تنسجم مع خصائص المرحلة.

كما قدَّم قائد مدرسة الخبر النموذجية أحمد الغامدي، عرضاً بعنوان (المعلم ما له وما عليه)، عرَّج فيه على أهمية مراعاة الجوانب الإدارية والمتطلبات الوظيفية التي يجدر بالمعلم أن يهتم ويتقيد بها داخل المدرسة، ثم قُدم عرض مصور لأبرز الممارسات النوعية في الصفوف الأولية، ثم تم توزيع مشاهد الحضور على المتدربين، وشهادات الشكر للجنة المنظمة ولقائد مدرسة عمر المختار الابتدائية الأستاذ جمال الناجم على استضافة اللقاء.

فيما قال الأستاذ المساعد في قسم المناهج بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل الدكتور خالد الشهري، إن الطلاب حصلوا على إعداد عام وإعداد تربوي كبير جداً له الجزء الأكبر، بالإضافة إلى الإعداد الأكاديمي في المناهج وطرق التدريس التي شملت كل البرامج التعليمية مثل اللغة العربية والعلوم والرياضيات، إضافة إلى تخصص الإسلامية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٤) صفحة (٦) بتاريخ (٠٩-٠٢-٢٠١٧)