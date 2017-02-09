زار محافظ القطيف خالد الصفيان بلدة التوبي، والتقى بالأهالي، واستمع إلى مطالبهم واحتياجات تطوير البلدة في المجالات الصحية والتعليمية والخدمات البلدية والاجتماعية.
وتأتي الزيارة بناء على توجيهات أمير المنطقة الشرقية في لقاءاته الدورية مع المسؤولين بتلمس احتياجات المواطنين، وتسهيل تنفيذ المشاريع والخدمات التي من شأنها الإسهام في تطوير البنى التحتية لكافة المدن والبلدات في المحافظة. ووعد المحافظ الأهالي ببذل مزيد من الجهد بتكاتف الجهات الحكومية الخدمية في المحافظة لتوفير كل ما يسهم في تطوير بلدة التوبي وتذليل كافة العقبات.
رافق المحافظ عدد من مديري الدوائر الحكومية المعنية بالمشاريع والخدمات التي عرضها أهالي البلدة وأعضاء من المجلس المحلي والبلدي في القطيف.
محافظ القطيف يقف على احتياجات بلدة التوبي
زار محافظ القطيف خالد الصفيان بلدة التوبي، والتقى بالأهالي، واستمع إلى مطالبهم واحتياجات تطوير البلدة في المجالات الصحية والتعليمية والخدمات البلدية والاجتماعية.
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