لقاء تعريفي “آلية التراخيص لعربات الأطعمة المتنقلة” – غرفة الشرقية

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٤) صفحة (٠٣) بتاريخ (٢٠١٧-٠٢-٠٩)

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