أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم، عن إحباط عملية تهريب عددٍ من المطلوبين أمنياً في قضايا إرهابية إلى إيران عبر البحر.

وقالت الوزارة إن القوات الأمنية تمكنت في عملية مشتركة فجر اليوم الخميس من إحباط عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية، والهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل في “جو”، وذلك باستخدام قارب، كان متجهاً إلى إيران.

ووقع هجومٌ مسلح، في الأول من يناير الماضي، على سجن “جو” بالبحرين، ما أدى لهروب عدد من المحكومين بقضايا إرهابية، وقتل شرطي.

ووصل عدد الهاربين إلى 10 أشخاص، وأن جميعهم محكومون في قضايا إرهابية مثل استهداف رجال الأمن وزرع عبوات لاستهداف مواطنين.

وكان مسؤولون قد استبعدوا يغادر الإرهابيون البحرين وذلك لصعوبة الخروج من المنافذ البرية (جسر الملك فهد) أو البحرية أو الجوية وذلك بسبب الانتشار الأمني الكثيف.