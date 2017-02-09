زلزال يضرب شرق إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الخميس، شواطئ مدينة جايابورا إحدى أكبر المدن بإقليم بابوا الواقع أقصى شرق إندونيسيا.

وذكرت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلم المناخ في بلاغ، أن مركز الزلزال حدد على بعد 25 كلم شمال شرق مدينة جايابورا وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأكدت الوكالة أن الزلزال لم يؤدي إلى وقوع أمواج مد عاتية (تسونامي)، مشيرةً إلى أن سكان المدن المجاورة لمركز الزلزال شعروا بالضربة الأرضية دون أن تشير إلى وقوع أضرار مادية.

يذكر أن إندونيسيا، التي تشهد نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا كثيفًا، تتعرض لنحو سبعة آلاف ضربة أرضية سنويًا لوقوعها فوق ما يسمى ب”حزام النار” في المحيط الهادئ، وهو عبارة عن قوس من البراكين والصدوع الأرضية في حوض المحيط.