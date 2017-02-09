أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط قليلاً أمس الأربعاء مع قيام المستثمرين بتغطية مراكز مدينة بعدما جاء حجم زيادة مخزونات النفط الخام الأمريكية دون ما كان يخشاه كثيرون في الوقت الذي قفزت فيه العقود الآجلة للبنزين بنسبة 4 % بعد هبوط غير متوقع في مخزوناته.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت 13.8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من فبراير مع تراجع إنتاج المصافي بينما هبطت مخزونات البنزين.

ولم تسبب الزيادة التي أعلنتها إدارة معلومات الطاقة صدمة في السوق حيث أظهرت بيانات أولية من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء زيادة أكبر.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت سبعة سنتات أو 0.13 % في التسوية إلى 55.12 دولارًا للبرميل بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتًا أو 0.33 % إلى 52.34 دولارًا للبرميل.