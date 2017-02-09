اليمن.. الإنقلابيين وراء تحركات تنظيم القاعدة

أكد مسؤول عسكري يمني رفيع أن القوى الإنقلابية في البلاد تقف وراء التحركات المسلحة التي يقوم بها مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة في مناطق بمحافظة أبين جنوب اليمن.
وقال قائد المنطقة العسكرية الرابعة ومقر قيادتها المركزية عدن اللواء فضل حسن إن ” التنظيمات الإرهابية التي تحركها الأصابع الإنقلابية مرصودة في تحركها ونشاطها وستتلقى ضربة بيد من حديد وستلاحق مهما كان فرارها وتخفيها”.
وتوعد المسؤول العسكري اليمني، خلال تفقده للمواقع التي شهدت مواجهات بين قوات الجيش المسنود بالقبائل مع العناصر الإرهابية، بالوقوف بالمرصاد لتنظيم القاعدة الإرهابي.
وثمن قائد المنطقة العسكرية الرابعة الموقف الشجاعة لقبائل ابين على مساندتها للجيش في مكافحة الإرهاب وإفشال مخططات إرهابية تستهدف وحدات الجيش والسيطرة على مناطق في محافظة أبين.
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