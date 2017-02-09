اليمن.. الإنقلابيين وراء تحركات تنظيم القاعدة

أكد مسؤول عسكري يمني رفيع أن القوى ‏الإنقلابية في البلاد تقف وراء التحركات المسلحة ‏التي يقوم بها مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة في ‏مناطق بمحافظة أبين جنوب اليمن.‏

وقال قائد المنطقة العسكرية الرابعة ومقر قيادتها ‏المركزية عدن اللواء فضل حسن إن ” التنظيمات ‏الإرهابية التي تحركها الأصابع الإنقلابية ‏مرصودة في تحركها ونشاطها وستتلقى ضربة بيد ‏من حديد وستلاحق مهما كان فرارها وتخفيها”.‏

وتوعد المسؤول العسكري اليمني، خلال تفقده ‏للمواقع التي شهدت مواجهات بين قوات الجيش ‏المسنود بالقبائل مع العناصر الإرهابية، بالوقوف ‏بالمرصاد لتنظيم القاعدة الإرهابي.‏

وثمن قائد المنطقة العسكرية الرابعة الموقف ‏الشجاعة لقبائل ابين على مساندتها للجيش في ‏مكافحة الإرهاب وإفشال مخططات إرهابية ‏تستهدف وحدات الجيش والسيطرة على مناطق في ‏محافظة أبين.‏