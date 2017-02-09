تمكن جمرك الخفجي من إحباط محاولة تهريب كمية من الذخيرة بلغت (18.650) ثمانية عشر ألف وستمائة وخمسون طلقة بندقية “شوزن” و(500) طلقة بندقية “خرّازة” بالإضافة بندقية “شوزن” عُثر عليها جميعًا مُخبأة في إحدى المركبات القادمة للجمرك.

وقال مدير عام جمرك الخفجي، عيد العنزي: قَدِمت للجمرك مركبة من نوع “خصوصي” بقيادة أحد المسافرين ترافقه عائلته.

وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من الممنوعات مُخبأة في تجويف الرفرف الأيمن والأيسر للمركبة، وفي تجويف تم إعداده وتجهيزه لغرض التهريب أسفل أرضية موضع الأقدام وذلك بعد إزالة الفرش الخاص بالأرضية.