أوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل أنه وامتداداً لبرامج المتابعة الرقابية والتصحيحية للمنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة أغلقت الأمانة ممثلة ببلدية الهفوف أمس الأول 5 محال ” لتحضير وتداول الأغذية ” في السوق العام بوسط مدينة الهفوف بعد أن تم رصد عدد من المخالفات المتعلقة بالمنشآت والعاملين.

وذلك بحسب ما أفاد به رئيس بلدية الهفوف الدكتور قاسم الهزوم والذي أشار إلى أنه تم تطبيق الجزاءات استناداً للوائح والأنظمة البلدية بحق المخالفين، مبيناً أن الجولات الرقابية للمراقبين الصحيين تم من خلالها مصادرة وإتلاف 163 كيلوجراماً من الأغذية “الغير صالحة للاستهلاك” وكذلك الأدوات المستخدمة في تحضير أو تخزين الأطعمة ، لافتاً إلى أنه تم رصد عدد من المخالفات للاشتراطات واللوائح البلدية ومن ابرز تلك المخالفات ( تدني مستوى النظافة العامة للمنشأة، ، مخالفات في التجهيزات والمبنى، الإخلال باشتراطات النقل والتخزين، تداول الأغذية بطرق غير صحية، وجود لحوم مجهولة المصدر ، أغذية مُحضّرة من اليوم السابق ، تجهيز وتخزين أطعمة في سكن العمالة ) .