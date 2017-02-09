داعش يتبنى إطلاق صواريخ منتجع ايلات جنوب إسرائيل

تبنت “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم داعش الخميس إطلاق صواريخ على منتجع ايلات البحري جنوب إسرائيل.

وقالت في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي إن ” مفرزة عسكرية قامت أمس بإطلاق عدة صواريخ” على إيلات” .

وليل الأربعاء الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صواريخ عدة اطلقت من شبه الجزيرة المصرية على المنتجع في جنوب إسرائيل من دون أن تسفر عن سقوط جرحى.

وبينت متحدثة باسم الجيش أن بعضاً من هذه الصواريخ تم تدميره في الجو بواسطة بطاريات القبة الحديدية”، في إشارة إلى المنظومة الدفاعية الصاروخية.

من جهته، قال مسؤول في بلدية إيلات للإذاعة العامة إن القبة الحديدية” اعترضت ثلاثة صواريخ في الجو، في حين انفجر صاروخ رابع خارج المدينة.