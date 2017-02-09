الرئيس المصري: لن نسمح لأصحاب «توجهات دينية معينة» بالانضمام إلى جيشنا

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس أنه لن يسمح لاصحاب توجهات دينية معينة بالانضمام إلى الجيش.

وقال السيسي في كلمة القاها اثناء حضورة ندوة تثقيفية للقوات المسلحة بثها التلفزيون المصري لا يمكن أن يدخل الجيش إلا المصري الذي ليس له توجهات دينية معينة.

وبين أن من حق المصري المسلم والمصري المسيحي الانضمام إلى الجيش، لكن مكرراً صفة التوجهات الدينية المعينة.

وأضاف : من له توجه معين، يجب أن نبقيه بعيداً عن الجيش ومؤسسات الدولة، لانه سيميل بالرغم منه إلى توجهه.

وأكد أنه سيتم طرد أصحاب هذه التوجهات التي لم يحددها بالاسم من الجيش.

ولفت إلى أن هذا الامر معمول به منذ ثلاثين عاماً، وهذا هو السبب في أنه جيش مصر وليس جيش أي أحد.

وتابع أنه عندما يأتي عسكريون من دول أخرى للتدريب في مصر، نقول لهم أننا ندرب جيشاً وطنياً وليست لدينا توجهات مذهبية أو طائفية.