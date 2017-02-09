الخليوي: لا ترتيبات خاصة لقمة اليد السعودية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة اليد عن تقديم مباراة القمة بين النور ومضر ضمن الجولة الـ 11 من الدوري الممتاز لكرة اليد، التي ستلعب غداً في الصالة الخضراء في الدمام، إلى الساعة 4:00 عصراً بدلاً من موعدها السابق الساعة 7:30 مساءً.

من جهته، دعا رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد تركي الخليوي جماهير فريقي النور ومضر إلى أن يكونوا في مستوى المسؤولية، وعند حُسن الظن كما كانوا خلال السنوات السابقة من حيث الحضور الكثيف، والتشجيع المتواصل، واحترام المنافس، وتقبل الخسارة بنفس الروح التي يتقبلون فيها الفوز.

وقال الخليوي لـ “الشرق”: “ثقتنا في جماهيرنا لا حدود لها”. نافياً في الوقت نفسه وجود أي ترتيبات خاصة حول دخول، ومواقع كل رابطة في المدرجات، مؤكداً أن كل جمهور سيجلس في المقاعد المخصصة له سابقاً.

بدوره، شدد عضو الاتحاد السعودي لكرة اليد حسن السيهاتي على حرص الاتحاد على أن تظهر هذه المباراة المفصلية في عمر الدوري بالشكل المطلوب، مؤكداً أن مَنْ سيفوز في هذه المباراة سيقطع شوطاً مهماً للحصول على درع الدوري.

وأضاف السيهاتي لـ “الشرق: “نتطلع إلى مشاهدة مباراة تليق بسمعة الفريقين، ونتمنى أن تتحلى الجماهير بالروح الرياضية، ونستمتع بالأهازيج والتشجيع المثالي”.