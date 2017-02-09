حريق يقتل 4 أربعة أطفال في جدة

تسبب حريق اندلع بشقة في حي الروابي بمحافظة جدة، في مقتل أربعة أطفال؛ فيما أدخلت والدتهم في العناية المركزة.

المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أوضح أن فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة باشرت صباح الخميس حادث حريق اندلع بشقة بحي الروابي، إثر بلاغ ورود من خلال مبلغ حضوري لفرقة الدفاع المدني، ما أعطى انطباعاً بأن الحادث سبق ساعة البلاغ بوقت كاف.

وذكر أن انتشار الغازات الناتجة عن الاحتراق حتى بدء تصاعد اللهب والأدخنة، كان يظهر للمارة خارج البناية، فشاهده أحدهم وبادر بالانتقال بمركبته الخاصة إلى فرقة الدفاع المدني مبلغًا عند الساعة الـ9:05 من صباح اليوم. مفيدًا بمشاهدة تصاعد اللهب والدخان من الشقة، لتبادر الفرق مباشرة بالانتقال مع تمرير المعلومات الواردة من المبلغ للمركز الوطني (911)، وبدورهم تم إكمال تحريك الفرق اللازمة والجهات المعنية للموقع.

وتابع: “مع وصول أول فرقة، أعطت إشارة الوصول لموقع الحادث للمركز الوطني، لتباشر عملها في اقتحام الشقة المشتعلة والعمل بحثًا عن ناجين في أروقتها المكتظة بالأدخنة مع ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة نتيجة الاحتراق.

وواصل: “أثناء عمليات البحث، تم العثور على أربعة أطفال برفقة والدتهم بداخل غرفة متأثرين بحالة اختناق شديدة، فتم إخراجهم جميعًا عن طريق الفرق ونقلهم من خلال الهلال الأحمر إلى المستشفى، بالتزامن مع عمليات الإنقاذ وإخلاء قاطني البناية المكونة من دورين لسطح البناية نتيجة انتشار الأدخنة بأروقتها، وباشرت فرق الإطفاء عمليات إخماد الحريق.

وأكّد سرحان أن “المعلومات الأولية للتحقيق، تفيد بأن الحريق اندلع في مجلس مقابل لصالة الجلوس، وقد التهمت النيران أجزاءً كبيرة منه وامتدت إلى الجزء المجاور للمجلس (المقلط).

ولفت إلى أن “الحادث نتج عنه، وفاة أربعة أطفال نتيجة الاختناق، تتراوح أعمارهم بين (ثلاثة أشهر وسبع سنوات)، بينما أدخلت الأم في العقد الثالث من العمر) للعناية المركزة، وما زال التحقيق في الحادث جاريًا حتى إعداد هذا البيان.