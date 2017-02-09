أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أن العملية الأمنية التي نفذتها، الخميس، أسفرت عن مقتل ثلاثة إرهابيين، من الذين فروا من سجن “جو”، أثناء محاولتهم الهروب إلى إيران.

وأوضحت الوزارة -في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني- أنها رصدت القارب الذي كان يُقلّ الهاربين، جنوب ميناء خليفة، وهاجمته، وتمكّنت من القبض على 7 منهم، بينما قتل الباقون بعدما أطلقوا النار على القوة الأمنية المشتركة.

وأشار البيان إلى العمليات الأمنية لتعقب بعض العناصر الإرهابية لا تزال مستمرة، وأن الأدلة موثقة على تواصل السجناء الهاربين مع إيران.

وأوضح رئيس الأمن العامّ البحريني، اللواء طارق الحسن، في مؤتمر صحفي عقده بالمنامة، الخميس، أن العملية الأمنية أسفرت كذلك عن ضبط أسلحة في قوارب كانت قادمة من إيران أثناء محاولة الهروب.

وأكد “الحسن” أن قوة الأمن أصبحت على دراية أكبر للمخاطر الأمنية التي تحيط بمملكة البحرين بتخطيط من النظام الإيراني.