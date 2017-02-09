إطلاق نار وطعن في سوق قرب تل أبيب

قالت مصادر اسرائيلية “إن 5 إسرائيليين أصيبوا مساء اليوم الخميس، بجروح مختلفة في عملية اطلاق نار وطعن وقعت على مدخل احد الاسواق في مدينة “بيتح تكفا” جنوب تل أبيب”.

وفي التفاصيل، قالت المصادر “إن اثنين أصيبا في إطلاق نار على مدخل السوق في شارع “هبرون هيرش” وصفت حالتهما ما بين الخفيفة والمتوسطة”.

وأضافت المصادر أن عملية طعن أخرى أسفرت عن إصابة 3 أشخاص وقعت في شارع “بركوفيتش”

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية شاباً فلسطينياً من سكان الضفة الغربية للاشتباه بعلاقته بالعملية.

ونقلت مصادر إعلامية إسرائيلية عن الشرطة الإسرائيلية تأكيدها أن العملية وقعت على خلفية “قومية” وأن المنفذ فلسطيني تم اعتقاله.