«أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك تلعن الظلام»، كونفوشيوس.

العقول المتفتحة هي التي تستثمر طاقاتها في التفكير في ملكوت الحياة والبحث الدائم وبتعمُّق في دراسة تغيير نمط حياة معقد أو معاناة ومشكلة قائمة، وذلك بإيجاد الحلول عبر فكرة بسيطة أو اختراع مفيد وتتحدى الظروف والعوائق البيئية والأنظمة البيروقراطية التي لا تساعدها في الوصول للهدف، ألم يحن الوقت للوقوف بجانبها وتوفير كل الإمكانات التي تسهِّل الصعب للتطور وللمزيد من الإبداع بعد أن تم اكتشاف جلهم عبر برامج موهبة التي فتحت المجال للمتميزين أن يكشفوا عن واجهة مشرفة ومواهب نابغة تنتظر التبني والتطوير للأفضل!

نماذج مبسطة:

• الشبل سعيد الزهراني في المرحلة المتوسطة يسكن في منطقة الباحة وفي قرية صغيرة لا تتوفر فيها أدنى درجات مقومات البحث العلمي، لديه فكر عالٍ للبحث والاكتشاف واستطاع تسجيل براءات اختراعات ولكن استوقفني بحثه في مجال الطيران بالهبوط والإخلاء الطبي بالذات دون مدرج، تحدّى محيط قريته ومنطقته وعبر حدود المملكة متوجهاً لروسيا «موسكو» حيث أودع فكره العالي لمن يستوعب وبتمعن يساعد وببصيرة يدعم؛ فتم تشكيل فريق للجلوس معه ودراسة بحثه وتقديم دعم مالي (400 ألف دولار) في المرحلة الأولى، ونجح في تقديم المفيد. هذا يعطينا تصوراً لكيفية تبني المبدعين وإيجاد كل الأجواء المناسبة لعملهم وتحويل أحلامهم إلى حقيقة، وتطورت الفكرة لاحقاً بعد أن تواصل مع شركة إخلاء طبي في «ألمانيا» وتبنوا فكرته بعد الالتقاء به في ألمانيا وتشكّل فريق متميز لدراسة بحوثه ووعدوه بتقديم دعم يتجاوز «15 مليون دولار» لو استمر معهم بالعمل ونجحوا في تحويل شيء مما عنده إلى اختراع…

• غادة المطيري تدرس دكتوراة في «أمريكا» طورت استخدام رقائق الفوتون عبر أبحاث متواصلة للقضاء على الخلايا السرطانية لمريض السرطان من خلال دخول الأشعة إلى المنطقة المصابة دون أن يتم فتح الجسم ودون أن يحدث ضرر له مثل حرق الخلايا غير المصابة، كما أن لتقنية الفوتون أهمية في علاج عضلات القلب واكتشاف الخلل الواقع على العضلة لمنع حدوث الجلطات.

• مهند أبو دية الكفيف حصل على الهندسة الصناعية مع مرتبة الشرف من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مخترع سعودي تحدى كل المعوقات ليثبت نفسه بجدارة كعالم ومخترع لكثير من الاختراعات المسجلة باسمه لعل من أهمها الغواصة التي سماها «صقر العروبة»، وهي غواصة تصل أعماقها إلى 6525 متراً تحت الماء، وهي بهذا تكون أعمق من الغواصة اليابانية شينكاي حيث يبلغ عمقها 6500 متر، والجدير بالذكر أنه أصر على اختراع الغواصة رغم جميع الانتقادات التي تعرض لها والإحباطات ممن حوله بأنه لن يستطيع اختراعها، إلا أنه بالتحدي لجميع المستحيلات وفقه الله تعالى بهذا الإنجاز العظيم.

النماذج التي استشهدت بها تعيش في ظروف متباينة، إمكانات هؤلاء الإبداعية ونبوغ فكرهم ساعدهم على تحقيق شيء ملموس وغيرهم كثير يقدم ما يثلج الصدر من ابتكارات خلاقة ومكتسبات تسهم لمنجز معرفي وحضاري نفاخر به، ولعلنا نشهد دوماً تفوُّق عدد من السعوديين والسعوديات في مسابقات دولية، وهذا كله شاهد على توفر العقول المتميزة التي تحتاج إلى احتضان وتبني وفتح المجال للبحث وإيجاد بيئة جذابة تضاهي تلك التي تتوفر في الدول المتقدمة في هذا المجال، نشهد توفر بيئات مناسبة نوعاً ما كجامعة الملك عبدالله في مدينة رابغ وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية التي تقدم كثيراً من الأفكار الجاذبة للمبدعين والمبتكرين لتبنيهم وتقديم الدعم المادي والمعلوماتي لتحويل أفكارهم إلى حقيقة بالتعاون مع كثير من الشركات العالمية المصنعة كشركات (IPM ) ومايكروسوفت وغيرهما كثير، وتنظيم فعاليات ومسابقات في هذا المجال تحتاج تسليط الضوء إعلاميّاً لإبراز العمل وإشراك المجتمع في المخرجات لتحويله إلى قضية تلهم الآخرين بأهمية عملهم والفائدة التي ستعود على مملكتنا في المجمل، كأس التخيل لتطوير الأفكار الإبداعية عن طريق «مايكروسوفت» والتحدي بين المشاركين في مسابقات لعدة أيام فكرة جيدة وغيرها كثير مثل بادر، هل يعرفها المجتمع أم تنحصر المعرفة بها لعدد محدود فقط؟

مملكتنا تستقطب كثيراً من القدرات البشرية بأثمان غالية فيما نحبط كثيراً من مواردنا البشرية بعدم دعمهم ماديّاً ومعنويّاً للاستثمار فيهم، ولحل ذلك نحتاج إلى مراكز شبيهة بمدينة الملك عبدالعزيز في مختلف مدن المملكة، ولو بشكل مبسط سواء عن طريق الجامعات أو الشركات الكبيرة يكون ضمن أعمالهم وجود مراكز بحثية وفرق عمل خبيرة تدير بإتقان وتحول الأفكار الإبداعية إلى حقيقة بإيجاد بيئة موائمة لتوطين العقول وتشجيعها وتوفير حرية علمية وأكاديمية وفكرية للبقاء في بلادنا ويعود نفعهم لمملكتنا الحبيبة فهم ثروتنا التي بهم نستبشر الخير لمستقبل زاهر قبل أن تهجرنا إلى حيث تتلقفهم مؤسسات خارجية لعصر مخرجاتهم بالرخيص وبيعها علينا وغيرنا بأثمان عالية جدّاً.