أعادت اللجنة التجارية في غرفة الشرقية انتخاب علي بن برمان اليامي رئيساً للجنة وشنان بن عبدالله الزهراني نائباً بالتزكية، وذلك خلال اجتماع اللجنة مؤخراً في مقر الغرفة الرئيس بالدمام. واستعرض الاجتماع برئاسة اليامي عدة مبادرات تهدف إلى مناقشة عديد من التحديات التي تواجه القطاع بالإضافة إلى زيارة واستضافة عدد من المسؤولين والمختصين. ورشحت اللجنة أعضاءها في اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرفة.
اليامي رئيساً لـ «تجارية غرفة الشرقية»
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٥) صفحة (١٢) بتاريخ (١٠-٠٢-٢٠١٧)
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Last reply was ١٩٧٠/٠١/٠١ @ ٣:٠٠ص
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الاستاذ علي برمان من الكفاءات الوطنيه الطموحة لجعل الأسس التجاريه في مسارها الصحيح ودعمه للمؤسسات الناشئه خير مثال
بالتوفيق لك ولأعضاء الغرفه المحترمين
المهندس عبدالله الهميم
شركه ارامكو