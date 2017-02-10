«تعاوني» غرب الدمام يقيم معرضاً لـ «الأمن الفكري»

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام «نور» الأحد المقبل، معرضا بعنوان «الأمن الفكري»، وذلك بثانوية الأمير محمد بن فهد غرب الدمام. وأوضح مدير المكتب ناصر الحميدان أن المعرض، الذي يستمر مدة خمسة أيام، يتضمن مسارات متنوعة تخدم فكرة المعرض وأهدافه، كما ستقام فعاليات مصاحبة كمحاضرات دينية وكلمات توعوية. وأبان أن الهدف من إقامة مثل هذه المعارض، هو نشر الوعي المجتمعي ومعالجة وتعزيز بعض القيم، وتعزيز قيمة الولاء الوطني والتحذير من الأفكار الضالة وإشاعة روح التعاون والحوار في المجتمع والتقبل من الآخرين، ومعالجة الظواهر الخاطئة، وإيصال الرسائل التوعوية بطريقة جذابة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٥) صفحة (٦) بتاريخ (١٠-٠٢-٢٠١٧)