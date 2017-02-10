أكد مدير عام إدارة التعليم في المنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، على أهمية ممارسة منسوبيها أعمالهم وفقاً لمفاهيم وتطبيقات «الحوكمة» التي ترمي إلى رفع مستوى الكفاءة والفاعلية لمواكبة رؤية المملكة الطموحة 2030، إلى جانب المساهمة في تحقيق برنامج التحول الوطني 2020، وصولاً إلى توجهات الوزارة، وتحقيق التنافسية في جودة التعليم.
جاء ذلك خلال حضوره، أمس، الاجتماع التنفيذي لتوصيات ورشة العمل «مسؤولون» في قاعة الأمير محمد بن فهد بمبنى «تعليم الشرقية» الرئيس بالدمام، وسط حضور القيادات التعليمية في «تعليم المنطقة».
إلى ذلك، استعرض المستشار التعليمي عبدالرحمن الغفيلي، خلال الاجتماع، أبرز ما جاء في توصيات ورشة العمل التي تم تنفيذها مؤخراً، إضافة إلى تسليطه الضوء على الإجراءات التي تمت للإعداد والتنفيذ والمراجعة للورشة ومخرجاتها، والوقوف على دور القيادات التعليمية في تفعيل توصيات الورشة.
وأشار إلى أبرز الأهداف التفصيلية للورشة ومنها: تحديد أسباب تكرار الإخفاق في تنفيذ بعض المهام المسندة على الرغم من وصول التوجيه، ووضوح كيفية تنفيذ الإجراء، وامتلاك القدرة على ذلك لدى المعني، كذلك استعراض تصميم الإجراءات والمعالجات اللازمة لرفع كفاءة الاستجابة، وتنفيذ المهام المسندة مستقبلاً.
المديرس: علينا إنجاز العمل وفقاً لـ «تطبيقات الحوكمة»
أكد مدير عام إدارة التعليم في المنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، على أهمية ممارسة منسوبيها أعمالهم وفقاً لمفاهيم وتطبيقات «الحوكمة» التي ترمي إلى رفع مستوى الكفاءة والفاعلية لمواكبة رؤية المملكة الطموحة 2030، إلى جانب المساهمة في تحقيق برنامج التحول الوطني 2020، وصولاً إلى توجهات الوزارة، وتحقيق التنافسية في جودة التعليم.
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