قائد الأسطول الشرقي يفتتح معرض يوم السلامة البحري.. الأحد

ينظم الأسطول الشرقي الأحد المقبل حفل افتتاح فعاليات «يوم السلامة البحري» لعام 1438هـ، الذي ينظمه مركز السلامه في الأسطول الشرقي، بمشاركة عدد من الهيئات والشركات والدوائر الحكومية ومنها شركة «سابك» و»الدفاع المدني» والهيئة الملكية والمرور،

وتستمر فعالياته لمدة يومين، ويستهدف كافة منسوبي القوات البحرية في المنطقة الشرقية، ويشتمل على معرض متكامل عن كافة أدوات السلامة وشرح الطرق الصحيحة لاستخدامها لزوار المعرض. ويشمل حفل الافتتاح، الذي يرعاه قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن فهد الغفيلي، على كلمة لمدير مركز السلامه في الأسطول تتضمن شرحاً لأهداف إقامة يوم السلامة البحري والشرائح المستهدفة، وأهمية دور السلامة، واتباع طرقها الصحيحة في الحياة العملية والخاصة.

وتستضيف قاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للنشاط الثقافي محاضرات تُعنى بالسلامة، حيث سيسبق افتتاح المعرض محاضرة بعنوان «الأنظمه المرورية الجديدة» يلقيها الرائد عبدالعزيز العجالين من منسوبي مرور الجبيل. ويلى ذلك افتتاح معرض يوم السلامة في قاعة الرياض للاحتفالات، بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية، حيث سيقوم قائد الأسطول الشرقي وضيوف الحفل بجولة في صالة العرض، والاطلاع على أبرز المعدات المستخدمة في السلامة. وفي الرابعة عصراً يلقي كبير المعلمين في مواد الهندسة والسلامة مشرع بن عائض العتيبي محاضرة بعنوان «السلامة في بيئة العمل» التي تستهدف الشباب والكبار. كما سيلقي الدكتور عمر بن صالح حسن أبو إبراهيم من منسوبي معهد الجبيل محاضرة أخرى ثاني أيام المعرض بعنوان «السلامة في بيئة العمل» وذلك في التاسعة والنصف صباحاً.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٥) صفحة (٦) بتاريخ (١٠-٠٢-٢٠١٧)