أمير الباحة يدشن النسخة الخامسة من مهرجان الموز والكادي

دشن أمير منطقة الباحة الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، أمس، النسخة الخامسة من فعاليات مهرجان الموز والكادي، الذي تنظمه الجمعية التعاونية المتعددة الأغراض بقرية ذي عين الأثرية في المخواة.

وكان في استقبال أمير الباحة لدى وصوله ذي عين، وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد الشمري ومحافظ المخواة الدكتور محمد بن جمعان دادا ومدير القرية يحيى عارف الزهراني وعدد من المسؤولين في المحافظة. ثم اطلع على عدد من اللوحات التشكيلية والمجسمات الجمالية لقرية ذي عين التي شارك بها عدد من الأهالي، فيما استمع إلى شرح من رئيس بلدية المخواة محمد العويفي عن مشروع تطوير القرية الذي يتضمن إنشاء مدرج روماني وكشك ومطعم يطلون على مزارع ذي عين، مشيراً إلى أن تكلفة المشروع الذي سيبدأ العمل به بعد نهاية مهرجان الربيع الحالي تقدر بمليوني ريال، ومدة تنفيذه خلال عامين.

بعد ذلك افتتح أمير الباحة المعرض المصاحب للمهرجان، حيث تجول والحضور في أروقته، وشاهد محتوياته من المعروضات الموزعة على 23 ركناً تنوعت ما بين الموز والكادي ومختلف المنتجات الزراعية التي شارك بها أهالي القرية، واستمع إلى شرح من نائب رئيس جمعية ذي عين التعاونية ومدير القرية يحيى عارف ومن المزارعين بالمنطقة عن مراحل إنتاج الموز والكادي والمنتوجات الزراعية الأخرى.

كما اطلع على معرض العسل الذي ضم 17 نوعا من العسل من أشهرها السد والسمرة والطلح والضهيان والأثل والصيف وغيرها من الأنواع، وركن الأسر المنتجة الذي شارك فيه 13 أسرة من محافظة المخواة عرضت عديداً من المشغولات اليدوية والأكلات الشعبية التي تشتهر بها المحافظة، فيما اطلع سموه على الخدمات التي يقدمها جناح الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة والمعهد العالي للسياحة.

وأقيم حفل خطابي تبودلت فيه الكلمات والقصائد. كما عرضت لوحة إنشادية عنوانها (ذي عين من الاندثار إلى الازدهار)، بمشاركة فرقة صف رواد العرضة من محافظة العقيق. عقب ذلك قدمت فرقة الطفيلي من الأردن عددا من الفلكلورات الشعبية التي تشتهر بها الأردن.

حضر الحفل مدير جامعة الباحة المكلف الدكتور عبدالله الزهراني، ومدير شرطة الباحة اللواء علي آل هادي، ومدير عام مكتب أمير المنطقة أحمد السياري، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر الغامدي، وعدد من المسؤولين وأهالي قرية ذي عين والزوار.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٥) صفحة (٥) بتاريخ (١٠-٠٢-٢٠١٧)