مؤسسة الملك عبدالله للأعمال الإنسانية تبحث نسبة إنجاز المشاريع

عَقَدَ مجلس أمناء مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للأعمال الإنسانية أمس الأول اجتماعه السادس في مقر المؤسسة بالرياض، برئاسة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس، ونائبه وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز، والرئيس التنفيذي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، وبقية أعضاء مجلس الأمناء من أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله).

وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية، ذكّر فيها الأمير خالد بن عبدالله بالقيم والمبادئ التي طالما آمن بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وعدها الأسس التي يجب أن يقوم عليها العمل في مؤسسته للقيام برسالتها الإنسانية وتحقيق رؤيتها النبيلة، حتى تصل ثمار خيرها للشرائح الاجتماعية الأقل حظاً في كل مكان في العالم، منوّهاً بأهمية العمل على تحقيق رؤية الملك الراحل في عالم قائم على قيم العدل والتسامح والفضيلة والسلام.

واطَّلَعَ الاجتماع على تقرير الإنجاز لأعمال وأنشطة وبرامج المؤسسة خلال عامي 2015-2016م، مستعرضاً المشاريع الإنسانية وبرامج المساعدات والمنح التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية ونسبة الإنجاز في المشاريع قيد التنفيذ في دول عدة من العالم. وتناول الاجتماع كذلك استراتيجية المؤسسة وبرامجها والمجالات والمبادرات المطروحة والمقترحة للعمل عليها خلال الفترة القادمة.

وأشاد مجلس الأمناء بما حققته المؤسسة من مشاريع كبيرة منذ إنشائها حتى الآن، مؤكداً حرصه على إنجاز مشاريع جديدة لتزداد أعداد الناس الذين تستطيع المؤسسة مساعدتهم ونشر رقعة أعمال المؤسسة إلى أماكن جديدة من العالم.

وفي ختام الاجتماع افتتح أعضاء مجلس الأمناء النسخة الجديدة من موقع المؤسسة على الإنترنت www.KingAbdullahFoundation.org التي واكبت أحدث الأفكار والتصاميم الحديثة كموقع شامل يستعرض أعمال المؤسسة واستراتيجيتها ومشاريعها، ويُعَرِّف بسيرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله. وتمتاز النسخة الجديدة بالمرونة والأناقة وشمول المحتوى وسهولة الوصول للمعلومة، وتضاهي تصميمياً المواقع المتخصصة للمؤسسات الإنسانية العالمية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٥) صفحة (٣) بتاريخ (١٠-٠٢-٢٠١٧)