«أصول العلم» يستقطب 5727 دارساً من المملكة ودول الخليج

انطلق الفصل الدراسي الثاني للبرنامج العلمي «أصول العلم» الذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الخبر «هداية» ويستمر ثلاثة أشهر، بمحاضرة لعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله العصيمي، وذلك في جامع خادم الحرمين الملك فهد بن عبدالعزيز بمدينة الخبر.

وقال مدير إدارة الدعوة في مكتب «هداية» الشيخ ماجد العتيبي، إن البرنامج العلمي حقق حضوراً لافتاً في فصله الأول من الدارسين الذين توافدوا من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج للاستفادة منه، حيث بلغ عددهم 4791 رجلاً و936 امرأة، وأقيم حفل ختامي للفصل الدراسي الأول بعد الانتهاء من شرح سبعة متون علمية، وكُرِّم فيه عدد من المميزين. وأشار إلى أن الأسبوع الماضي شهد بدء الفصل الدراسي الثاني من البرنامج الذي يتضمن شرح أربعة متون علمية في مختلف المجالات الشرعية.

وأوضح العصيمي، أن المكتب نظم 207 محاضرات وكلمات خلال الشهر الماضي، قدمها نخبة من العلماء والمشايخ والدعاة المقيمين في مختلف الجوامع والمساجد بالخبر، وكذلك في مواقع التجمعات التي تشهد حضوراً كبيراً من الشباب والأجانب، مبيناً أن هناك عديداً من الدورات العلمية التي سيتم تنظيمها مستقبلاً في علوم الدين، وستتضمن دروساً متنوعة وجوائز للدارسين والمتميزين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٥) صفحة (٧) بتاريخ (١٠-٠٢-٢٠١٧)