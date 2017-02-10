سقوط عصابة سطت على 27 منزلاً في العيدابي.. وضبط 4 أسلحة نارية ومشغولات ذهبية

فكَّت شرطة منطقة جازان، ممثلة في شرطة العيدابي، غموض عدد من جرائم السرقة في محافظة العيدابي، حيث كشفت التحريات عن تشكيل عصابي يقوده وافد «20 سنة» ويضم ثلاثة من أبناء جلدته، دأب خلال الفترة الماضية على السطو والسرقة من 27 منزلاً في مختلف أرجاء المحافظة.

التحقيقات أسفرت عن تسجيل المقبوض عليهم اعترافات بارتكابهم تلك الجرائم، التي توالت بلاغاتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ورغم محاولات بعضهم إخفاء بعض المعلومات المهمة لفك السرقات المقيدة ضد مجهول، التي تتطابق مع أسلوبهم، إلا أن المحققين نجحوا في الوصول إلى أن مرتكب جريمة سرقة خزنة بداخلها مبلغ مليون و200 ألف ريال من داخل أحد المنازل قبل أكثر من ثلاث سنوات، هو زعيم العصابة، الذي اعترف بأنه عقب السرقة غادر إلى بلاده برفقة شريكه الذي توفي هناك.

وأرشد الجناة الشرطة إلى موقع خزنة حديدية ألقوا بها في أحد الأودية، وكذلك على ثلاثة أسلحة نوع رشاش ومسدس ضمن المسروقات كانت مخبأة بين ركام لمبنى تحت الإنشاء تمهيداً لبيعها، وكذلك جزء من الذهب المسروق.

من جهته، تلقى مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر الدويسي، إشادة وشكر وتقدير أمير منطقة جازان لجهود رجال شرطة العيدابي التي قادت لكشف التشكيل العصابي وفك غموض عدد من السرقات والقبض على مرتكبيها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٥) صفحة (٧) بتاريخ (١٠-٠٢-٢٠١٧)