مصادرة 163 كجم أغذية فاسدة في الهفوف

امتداداً لبرامج المتابعة الرقابية والتصحيحية للمنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، أغلقت «أمانة الأحساء»، ممثلة في بلدية الهفوف أمس الأول خمسة محال لتحضير وتداول الأغذية في السوق العام وسط مدينة الهفوف بعد أن تم رصد عدد من المخالفات المتعلقة بالمنشآت والعاملين، وذلك بحسب ما أفاد به رئيس البلدية الدكتور قاسم الهزوم.

وبيَّن المتحدث الرسمي لـ «الأمانة» خالد بووشل، أن الجولات الرقابية للمراقبين الصحيين أسفرت عن مصادرة وإتلاف 163 كيلوجراماً من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك، وكذلك الأدوات المستخدمة في تحضير، وتخزين الأطعمة، لافتاً إلى رصد عدد من المخالفات للاشتراطات واللوائح البلدية، منها تدني مستوى النظافة العامة للمنشأة، والإخلال باشتراطات النقل والتخزين، وتداول الأغذية بطرق غير صحية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٩٥) صفحة (٧) بتاريخ (١٠-٠٢-٢٠١٧)